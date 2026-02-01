Thé dansant Gray
Thé dansant Gray dimanche 15 février 2026.
Thé dansant
Salle des Congrès Gray Haute-Saône
L’Association Art’O vous invite à un thé dansant animé par Emilien Roy et Jean Magnin-Feysot (accordéoniste et Trompettiste).
Vente de pâtisserie et buvette sur place. .
Salle des Congrès Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 14 16 71
