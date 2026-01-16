Thé Dansant GRS de Chauffailles Chauffailles

Thé Dansant GRS de Chauffailles

Le GRS de Chauffailles vous invite à son traditionnel Thé Dansant,

salle Léonce Georges,

avec Aurélie et Jérôme Arnaud aux manettes.

Leur répertoire, inspiré de la variété et de tous les rythmes qui font vibrer les pistes, saura ravir les amateurs de danses en couple comme en ligne.

Ambiance garantie, sourires obligatoires… et chaussures de danse vivement conseillées ! .

Salle Léonce Georges Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 11 60 24 90 communication@grs-chauffailles.com

