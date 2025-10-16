Thé dansant Guimps
Thé dansant Guimps dimanche 9 novembre 2025.
Thé dansant
Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente
Début : 2025-11-09 14:30:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Un Thé dansant animé par Nicole Berges et ses 3 musiciens, est organisé par L’entente des générations de Barbezieux.
Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 50 80 26
English : Thé dansant
A tea dance hosted by Nicole Berges and her three musicians is being organised by ‘L’entente des générations’ in Barbezieux.
German : Thé dansant
Ein Thé Dansant, der von Nicole Berges und ihren drei Musikern moderiert wird, wird von L’entente des générations aus Barbezieux organisiert.
Italiano : Thé dansant
L’entente des générations di Barbezieux organizza un tè danzante con Nicole Berges e i suoi 3 musicisti.
Espanol : Thé dansant
L’entente des générations organiza en Barbezieux un baile del té a cargo de Nicole Berges y sus 3 músicos.
L’événement Thé dansant Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du Sud Charente