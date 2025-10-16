Thé dansant Guimps

Thé dansant

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-09 14:30:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Un Thé dansant animé par Nicole Berges et ses 3 musiciens, est organisé par L’entente des générations de Barbezieux.

Logis de Plaisance Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 50 80 26

English : Thé dansant

A tea dance hosted by Nicole Berges and her three musicians is being organised by ‘L’entente des générations’ in Barbezieux.

German : Thé dansant

Ein Thé Dansant, der von Nicole Berges und ihren drei Musikern moderiert wird, wird von L’entente des générations aus Barbezieux organisiert.

Italiano : Thé dansant

L’entente des générations di Barbezieux organizza un tè danzante con Nicole Berges e i suoi 3 musicisti.

Espanol : Thé dansant

L’entente des générations organiza en Barbezieux un baile del té a cargo de Nicole Berges y sus 3 músicos.

L’événement Thé dansant Barbezieux-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2025-10-23 par Office de tourisme du Sud Charente