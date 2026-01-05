Thé dansant Guinguette Mers-les-Bains
Thé dansant Guinguette Mers-les-Bains dimanche 18 janvier 2026.
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-18
Avec Fred Siméon
1 Avenue des Villes Soeurs Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France +33 2 35 83 57 52
English :
With Fred Siméon
