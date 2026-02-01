Thé dansant Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange
Thé dansant Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange vendredi 27 février 2026.
Thé dansant
Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Mardi 2026-02-27 14:00:00
fin : 2026-02-27 18:00:00
Date(s) :
2026-02-27 2026-03-31 2026-04-28 2026-05-26 2026-09-29 2026-10-27
Vente des billets uniquement sur place le jour du thé dansant.Tout public
5 .
Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tickets on sale only on the day of the tea dance.
L’événement Thé dansant Hagondange a été mis à jour le 2026-01-29 par DESTINATION AMNEVILLE