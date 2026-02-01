Thé dansant Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange

Thé dansant Salle des fêtes Paul Lamm Hagondange vendredi 27 février 2026.

Thé dansant

Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange Moselle

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Mardi 2026-02-27 14:00:00
fin : 2026-02-27 18:00:00

Date(s) :
2026-02-27 2026-03-31 2026-04-28 2026-05-26 2026-09-29 2026-10-27

Vente des billets uniquement sur place le jour du thé dansant.Tout public
Salle des fêtes Paul Lamm Rue Henri Hoffmann Hagondange 57300 Moselle Grand Est +33 3 87 71 50 10 

English :

Tickets on sale only on the day of the tea dance.

L’événement Thé dansant Hagondange a été mis à jour le 2026-01-29 par DESTINATION AMNEVILLE