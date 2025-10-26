Thé dansant Hirsingue
Thé dansant Hirsingue dimanche 26 octobre 2025.
Thé dansant
24 rue de l’Ill Hirsingue Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-10-26 14:00:00
fin : 2025-10-26 17:00:00
Date(s) :
2025-10-26
Thé dansant animé par Jean-Louis Foroehly. Buvette, vente de pâtisseries.
Préparez-vous à danser !
Enfilez votre plus belle tenue, le Thé Dansant revient à Hirsingue pour une après-midi inoubliable !
Plongez dans l’ambiance festive et élégante avec l’animation musicale de Jean-Louis Froehly !
Buvette, vente de pâtisseries .
24 rue de l’Ill Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 50 13 mairie@hirsingue.fr
English :
Tea dance hosted by Jean-Louis Foroehly. Refreshments and pastries for sale.
German :
Tanztee, der von Jean-Louis Foroehly moderiert wird. Getränke, Verkauf von Gebäck.
Italiano :
Ballo del tè a cura di Jean-Louis Foroehly. Bar e vendita di dolci.
Espanol :
Baile del té ofrecido por Jean-Louis Foroehly. Venta de refrescos y pasteles.
L’événement Thé dansant Hirsingue a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme du Sundgau