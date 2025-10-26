Thé dansant Hirsingue

Thé dansant Hirsingue dimanche 26 octobre 2025.

Thé dansant

24 rue de l’Ill Hirsingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-10-26 14:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

2025-10-26

Thé dansant animé par Jean-Louis Foroehly. Buvette, vente de pâtisseries.



Préparez-vous à danser !

Enfilez votre plus belle tenue, le Thé Dansant revient à Hirsingue pour une après-midi inoubliable !

Plongez dans l’ambiance festive et élégante avec l’animation musicale de Jean-Louis Froehly !

Buvette, vente de pâtisseries .

24 rue de l’Ill Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 50 13 mairie@hirsingue.fr

English :

Tea dance hosted by Jean-Louis Foroehly. Refreshments and pastries for sale.

German :

Tanztee, der von Jean-Louis Foroehly moderiert wird. Getränke, Verkauf von Gebäck.

Italiano :

Ballo del tè a cura di Jean-Louis Foroehly. Bar e vendita di dolci.

Espanol :

Baile del té ofrecido por Jean-Louis Foroehly. Venta de refrescos y pasteles.

