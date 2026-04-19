Thé dansant Salle STEREDEN Hôpital-Camfrout

Hôpital-Camfrout

Thé dansant

Salle STEREDEN 2 Rue Emmanuel le Nerrant Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Thé dansant animé par l’orchestre Jean REALE et ses chanteuses. .

Salle STEREDEN 2 Rue Emmanuel le Nerrant Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 6 02 53 41 19

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-04-11 par OT LANDERNEAU DAOULAS