Thé dansant Salle STEREDEN Hôpital-Camfrout
Thé dansant Salle STEREDEN Hôpital-Camfrout dimanche 19 avril 2026.
Hôpital-Camfrout
Thé dansant
Salle STEREDEN 2 Rue Emmanuel le Nerrant Hôpital-Camfrout Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 18:30:00
Date(s) :
2026-04-19
Thé dansant animé par l’orchestre Jean REALE et ses chanteuses. .
Salle STEREDEN 2 Rue Emmanuel le Nerrant Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 6 02 53 41 19
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English : Thé dansant
L’événement Thé dansant Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-04-11 par OT LANDERNEAU DAOULAS