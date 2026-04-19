Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Thé dansant Salle STEREDEN Hôpital-Camfrout

Thé dansant Salle STEREDEN Hôpital-Camfrout dimanche 19 avril 2026.

Lieu : Salle STEREDEN

Adresse : 2 Rue Emmanuel le Nerrant

Ville : 29460 Hôpital-Camfrout

Département : Finistère

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Hôpital-Camfrout

Thé dansant

Salle STEREDEN 2 Rue Emmanuel le Nerrant Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 14:00:00
fin : 2026-04-19 18:30:00

Date(s) :
2026-04-19

Thé dansant animé par l’orchestre Jean REALE et ses chanteuses.   .

Salle STEREDEN 2 Rue Emmanuel le Nerrant Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 6 02 53 41 19 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2026-04-11 par OT LANDERNEAU DAOULAS