THE DANSANT HÔPITAL rue Jean de Bourbon Yssingeaux
THE DANSANT HÔPITAL rue Jean de Bourbon Yssingeaux dimanche 16 novembre 2025.
THE DANSANT HÔPITAL
rue Jean de Bourbon Foyer rural d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 14:30:00
fin : 2025-11-16 20:00:00
Date(s) :
2025-11-16
Thé dansant au profit des résidents de l’Hôpital Jacques Barrot d’Yssingeaux
.
rue Jean de Bourbon Foyer rural d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 35 39 03 visiteurs.caphy@orange.fr
English :
Tea dance to benefit residents of the Jacques Barrot Hospital in Yssingeaux
German :
Tanztee zugunsten der Bewohner des Krankenhauses Jacques Barrot in Yssingeaux
Italiano :
Ballo del tè a favore dei residenti dell’Ospedale Jacques Barrot di Yssingeaux
Espanol :
Baile del té en beneficio de los residentes del Hospital Jacques Barrot de Yssingeaux
L’événement THE DANSANT HÔPITAL Yssingeaux a été mis à jour le 2025-10-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire