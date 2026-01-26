Thé dansant rue du Pressoir Huriel
Thé dansant rue du Pressoir Huriel dimanche 1 février 2026.
Thé dansant
rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-01 14:30:00
2026-02-01
Venez passer un bel après-midi festif et dansant, animé par Isabelle Reliant ✨
Un moment de partage, de musique et de bonne humeur à ne pas manquer !
Pâtisserie offerte
Buffet & buvette sur place
On vous attend nombreux sur la piste
.
rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 35 14 86
English :
Come and enjoy a festive afternoon of dancing, hosted by Isabelle Reliant?
A moment of sharing, music and good humour not to be missed!
Complimentary pastries
Buffet & refreshments on site
We look forward to seeing you on the dance floor
