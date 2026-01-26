Thé dansant rue du Pressoir Huriel

Thé dansant

rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-02-01 14:30:00

fin : 2026-02-01

Venez passer un bel après-midi festif et dansant, animé par Isabelle Reliant ✨

Un moment de partage, de musique et de bonne humeur à ne pas manquer !



Pâtisserie offerte

Buffet & buvette sur place



On vous attend nombreux sur la piste

.

rue du Pressoir Salle des fêtes Huriel 03380 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Come and enjoy a festive afternoon of dancing, hosted by Isabelle Reliant?

A moment of sharing, music and good humour not to be missed!



Complimentary pastries

Buffet & refreshments on site



We look forward to seeing you on the dance floor

