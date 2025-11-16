Thé dansant Jasseines

Thé dansant

Salle polyvalente Jasseines Aube

Début : 2025-11-16 14:30:00

fin : 2025-11-16 19:30:00

2025-11-16

Prêt à danser ? Choisissez votre plus belle tenue, vos plus belles chaussures et partez pour une après-midi dansante inoubliable !

Ce dimanche sera animé par Jean-Baptiste VAZ.

N’hésitez pas à réserver votre place !

Salle polyvalente Jasseines 10330 Aube Grand Est +33 3 25 37 63 05

