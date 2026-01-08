Thé dansant Jean-Paul Léniaud Saint-Bonnet-près-Bort

Thé dansant Jean-Paul Léniaud Saint-Bonnet-près-Bort dimanche 26 avril 2026.

Salle des fêtes Saint-Bonnet-près-Bort Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-26
2026-04-26

L’association Un Temps pour Soi vous inivite au thé dansant animé par Jean-Paul Léniaud
Sur réservation   .

Salle des fêtes Saint-Bonnet-près-Bort 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 69 31 00  asso19200@gmail.com

