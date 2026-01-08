Thé dansant Jean-Paul Léniaud Saint-Bonnet-près-Bort
Thé dansant Jean-Paul Léniaud
Salle des fêtes Saint-Bonnet-près-Bort Corrèze
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
L’association Un Temps pour Soi vous inivite au thé dansant animé par Jean-Paul Léniaud
Sur réservation .
Salle des fêtes Saint-Bonnet-près-Bort 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 7 70 69 31 00 asso19200@gmail.com
