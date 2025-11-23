Thé Dansant Jo Moizotti & Thierry Guitton La Cigale de Royan Royan
Thé Dansant Jo Moizotti & Thierry Guitton La Cigale de Royan Royan dimanche 23 novembre 2025.
Thé Dansant Jo Moizotti & Thierry Guitton
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 14:30:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Thé dansant avec Jo Moizotti et Thierry Guitton !
.
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 44 64 11 contact@lacigalederoyan.com
English :
Tea dance with Jo Moizotti and Thierry Guitton!
German :
Tanztee mit Jo Moizotti und Thierry Guitton!
Italiano :
Ballo del tè con Jo Moizotti e Thierry Guitton!
Espanol :
¡Baile del té con Jo Moizotti y Thierry Guitton!
L’événement Thé Dansant Jo Moizotti & Thierry Guitton Royan a été mis à jour le 2025-11-05 par Royan Atlantique