Thé Dansant Jo Moizotti & Thierry Guitton La Cigale de Royan Royan

dimanche 23 novembre 2025.

La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-11-23 14:30:00
fin : 2025-11-23

2025-11-23

Thé dansant avec Jo Moizotti et Thierry Guitton !
La Cigale de Royan 79 avenue de la Grande Conche Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 44 64 11  contact@lacigalederoyan.com

English :

Tea dance with Jo Moizotti and Thierry Guitton!

German :

Tanztee mit Jo Moizotti und Thierry Guitton!

Italiano :

Ballo del tè con Jo Moizotti e Thierry Guitton!

Espanol :

¡Baile del té con Jo Moizotti y Thierry Guitton!

