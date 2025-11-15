Thé dansant

Thé dansant samedi 15 novembre à 14h30 à la salle des fêtes avec l’orchestre Le Cantalou. Organisé par les Ainés ruraux casadéens. Rens au 06 09 26 90 70.

salle des fêtes La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 26 90 70

English :

Thé dansant Saturday November 15 at 2.30pm at the salle des fêtes with the Cantalou orchestra. Organized by the Ainés ruraux casadéens. Tel. 06 09 26 90 70.

German :

Tanztee am Samstag, den 15. November um 14:30 Uhr in der Festhalle mit dem Orchester Le Cantalou. Organisiert von den Ainés ruraux casadéens. Auskunft unter 06 09 26 90 70.

Italiano :

Ballo del tè sabato 15 novembre alle 14.30 nella Salle des Fêtes con l’orchestra Cantalou. Organizzato dagli Ainés ruraux casadéens. Contatto 06 09 26 90 70.

Espanol :

Baile del té el sábado 15 de noviembre a las 14.30 h en la Sala de Fiestas con la orquesta Cantalou. Organizado por los Ainés ruraux casadéens. Contacto 06 09 26 90 70.

L’événement Thé dansant La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay