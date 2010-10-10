La Chaise-Dieu

Thé dansant

salle des fêtes La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Thé dansant samedi 25 avril à 14h30 à la salle des fêtes avec l’orchestre Noël Michel. Organisé par les Ainés ruraux casadéens. Rens au 06 09 26 90 70.

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salle des fêtes La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 26 90 70

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English :

Tea dance Saturday April 25 at 2.30pm at the Salle des Fêtes with the Noël Michel orchestra. Organized by Ainés ruraux casadéens. Tel. 06 09 26 90 70.

L’événement Thé dansant La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay