Thé Dansant Salle du Pressoir La Chapelle-de-Guinchay

Thé Dansant Salle du Pressoir La Chapelle-de-Guinchay jeudi 23 octobre 2025.

Thé Dansant

Salle du Pressoir Route du Vieux Moulin La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire

Début : 2025-10-23 14:30:00

fin : 2025-10-23 17:30:00

2025-10-23

Organisé par le CCAS, venez passer une après-midi festive à la salle du Pressoir de La Chapelle de Guinchay.

Animation assurée par René Lebon.

Petite restauration & buvette payante sur place

Inscriptions avant le 17 octobre par téléphone ou par mail. .

Salle du Pressoir Route du Vieux Moulin La Chapelle-de-Guinchay 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 70 50 bulledevie@lachapelledeguinchay.fr

