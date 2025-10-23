Thé Dansant Salle du Pressoir La Chapelle-de-Guinchay
Salle du Pressoir Route du Vieux Moulin La Chapelle-de-Guinchay Saône-et-Loire
Début : 2025-10-23 14:30:00
fin : 2025-10-23 17:30:00
2025-10-23
Organisé par le CCAS, venez passer une après-midi festive à la salle du Pressoir de La Chapelle de Guinchay.
Animation assurée par René Lebon.
Petite restauration & buvette payante sur place
Inscriptions avant le 17 octobre par téléphone ou par mail. .
Salle du Pressoir Route du Vieux Moulin La Chapelle-de-Guinchay 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 36 70 50 bulledevie@lachapelledeguinchay.fr
