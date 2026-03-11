Thé dansant La Coquille
Thé dansant La Coquille dimanche 3 mai 2026.
Thé dansant
Espace culturel La Coquille Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Avec Ciel de musette sous la direction de Michel Faure
Café, chocolat, pâtisserie offerts .
Espace culturel La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 82 07 09
English : Thé dansant
With Ciel de musette under the direction of Michel Faure
