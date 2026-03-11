Thé dansant La Coquille

Thé dansant Espace culturel La Coquille 2026-05-03

Thé dansant La Coquille dimanche 3 mai 2026.

Thé dansant

Espace culturel La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Avec Ciel de musette sous la direction de Michel Faure
Café, chocolat, pâtisserie offerts   .

Espace culturel La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 82 07 09 

English : Thé dansant

With Ciel de musette under the direction of Michel Faure

L’événement Thé dansant La Coquille a été mis à jour le 2026-03-06 par Isle-Auvézère

