Thé dansant

Espace culturel La Coquille Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Avec Ciel de musette sous la direction de Michel Faure

Avec Ciel de musette sous la direction de Michel Faure

Café, chocolat, pâtisserie offerts .

Espace culturel La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 82 07 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thé dansant

With Ciel de musette under the direction of Michel Faure

L’événement Thé dansant La Coquille a été mis à jour le 2026-03-06 par Isle-Auvézère