Thé dansant, La Coupole Saint-Loubès

Thé dansant, Mardi 24 février 2026, 14h30 La Coupole Gironde

Tarif : 14 €. entrée + une collation

Début : 2026-02-24T14:30:00 – 2026-02-24T18:30:00

Horaires : à partir de 14h30

Ouverture des portes dès 13h45

Paiement en carte bleue ou chèque.

Réservations obligatoires auprès de Corinne en Mairie 05.56.68.67.06

Toute réservation devra être accompagnée d’un paiement. A défaut de paiement, la réservation sera annulée au soir du dernier jour de réservations du mois.

La Coupole 36 chemin de Nice, 33450 Saint-Loubes Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Chaque mois, un orchestre différent. Un après-midi sous le signe de la convivialité pour s’adonner à la danse autour d’une collation et d’une bonne tasse de thé bien-sûr ! danse thé

la coupole