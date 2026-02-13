Thé dansant, La julienne, Plan-les-Ouates
Thé dansant, La julienne, Plan-les-Ouates mardi 17 février 2026.
Thé dansant 17 février et 31 mars La julienne
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-17T15:00:00+01:00 – 2026-02-17T18:00:00+01:00
Fin : 2026-03-31T15:00:00+02:00 – 2026-03-31T18:00:00+02:00
Le temps d’un après-midi, la salle Després de La julienne se transforme en piste de danse avec de la musique live.
Vous êtes les bienvenus, seul ou en couple !
Entrée libre. Buvette au Superfood – Café julienne.
La julienne 116 route de Saint-Julien Plan-les-Ouates 1228 Genève
Ambiance festive et musique live !
Laurent Barlier