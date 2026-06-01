La Lande-de-Fronsac

Thé dansant

Salle Obispo La Lande-de-Fronsac Gironde

Tarif : – – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :

2026-06-21

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Salle Obispo La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 85 33 11

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant La Lande-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT du Fronsadais