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Thé dansant La Lande-de-Fronsac

Thé dansant La Lande-de-Fronsac

Thé dansant La Lande-de-Fronsac dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Salle Obispo

Ville : 33240 La Lande-de-Fronsac

Département : Gironde

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 13 Tarif de base plein tarif

La Lande-de-Fronsac

Thé dansant

Salle Obispo La Lande-de-Fronsac Gironde

Tarif : – – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21 19:00:00

Date(s) :
2026-06-21

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Salle Obispo La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 85 33 11 

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant La Lande-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT du Fronsadais