Thé dansant La Lande-de-Fronsac
Thé dansant La Lande-de-Fronsac dimanche 21 juin 2026.
La Lande-de-Fronsac
Thé dansant
Salle Obispo La Lande-de-Fronsac Gironde
Tarif : – – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21
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Salle Obispo La Lande-de-Fronsac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 85 33 11
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English : Thé dansant
L’événement Thé dansant La Lande-de-Fronsac a été mis à jour le 2026-06-10 par OT du Fronsadais