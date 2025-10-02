Thé dansant la semaine bleue Montargis
Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret
Début : 2025-10-02 14:30:00
2025-10-02
Venez nombreux au thé dansant, organisé dans le cadre de la Semaine Bleue.
Vous y partagerez un goûter, boissons fraîches et un moment de convivialité ! Entrée libre. .
Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 00
English :
Tea dance: Blue Week
German :
Tanztee: die blaue Woche
Italiano :
Ballo del tè: Settimana blu
Espanol :
Baile del té: Semana Azul
