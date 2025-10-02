Thé dansant la semaine bleue Montargis

Thé dansant la semaine bleue Montargis jeudi 2 octobre 2025.

Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Venez nombreux au thé dansant, organisé dans le cadre de la Semaine Bleue.

Vous y partagerez un goûter, boissons fraîches et un moment de convivialité ! Entrée libre. .

Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 95 10 00

English :

Tea dance: Blue Week

German :

Tanztee: die blaue Woche

Italiano :

Ballo del tè: Settimana blu

Espanol :

Baile del té: Semana Azul

