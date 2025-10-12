Thé dansant Salle des fêtes Labassère

Thé dansant Salle des fêtes Labassère dimanche 12 octobre 2025.

Salle des fêtes LABASSERE Labassère Hautes-Pyrénées

Thé dansant animé par Paris Guinguette.

Inscription obligatoire. Organisé par Loisirs 65 Labassère .

Salle des fêtes LABASSERE Labassère 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 82 86 76 78

English :

Tea dance hosted by Paris Guinguette.

German :

Tanztee, der von Paris Guinguette moderiert wird.

Italiano :

Ballo del tè a cura di Paris Guinguette.

Espanol :

Baile del té ofrecido por Paris Guinguette.

