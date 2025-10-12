Thé dansant Salle des fêtes Labassère
Thé dansant Salle des fêtes Labassère dimanche 12 octobre 2025.
Thé dansant
Salle des fêtes LABASSERE Labassère Hautes-Pyrénées
Tarif : 10 – 10 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-12 15:00:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Thé dansant animé par Paris Guinguette.
Inscription obligatoire. Organisé par Loisirs 65 Labassère .
Salle des fêtes LABASSERE Labassère 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 82 86 76 78
English :
Tea dance hosted by Paris Guinguette.
German :
Tanztee, der von Paris Guinguette moderiert wird.
Italiano :
Ballo del tè a cura di Paris Guinguette.
Espanol :
Baile del té ofrecido por Paris Guinguette.
