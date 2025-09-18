Thé dansant Salle Yvonne Limoge L’Absie

Thé dansant

Thé dansant Salle Yvonne Limoge L’Absie jeudi 18 septembre 2025.

Thé dansant

Salle Yvonne Limoge Place du 14 Juillet 1836 L’Absie Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18

Date(s) :
2025-09-18

Thé dansant animé par Clément Chevrier.   .

Salle Yvonne Limoge Place du 14 Juillet 1836 L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 69 98 77 

English : Thé dansant

German : Thé dansant

Italiano :

Espanol : Thé dansant

L’événement Thé dansant L’Absie a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Bocage Bressuirais