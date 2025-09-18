Thé dansant Salle Yvonne Limoge L’Absie
Thé dansant
Salle Yvonne Limoge Place du 14 Juillet 1836 L’Absie Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18
2025-09-18
Thé dansant animé par Clément Chevrier. .
