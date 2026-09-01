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AGENDA · L'Absie

Thé dansant Salle Yvonne Limoge L’Absie

jeudi 17 septembre 2026 · Salle Yvonne Limoge · L'Absie

Thé dansant Salle Yvonne Limoge L’Absie

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Salle Yvonne Limoge
Adresse
Place du 14 Juillet 1836
Ville
79240 L'Absie
Département
Deux-Sèvres
Tarif
10 10 Tarif de base plein tarif

L’Absie

Thé dansant

Salle Yvonne Limoge Place du 14 Juillet 1836 L’Absie Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:30:00
fin : 2026-09-17 19:30:00

Date(s) :
2026-09-17

Thé dansant animé par Jean-Michel Olivier.
Boisson et brioche comprises.   .

Salle Yvonne Limoge Place du 14 Juillet 1836 L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 69 98 77 

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant L’Absie a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Bocage Bressuirais

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