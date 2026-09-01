Thé dansant Salle Yvonne Limoge L’Absie

Informations pratiques

L’Absie

Thé dansant

Salle Yvonne Limoge Place du 14 Juillet 1836 L’Absie Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 14:30:00

fin : 2026-09-17 19:30:00

Date(s) :

2026-09-17

Thé dansant animé par Jean-Michel Olivier.

Boisson et brioche comprises. .

Salle Yvonne Limoge Place du 14 Juillet 1836 L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 69 98 77

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant L’Absie a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Bocage Bressuirais