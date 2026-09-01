AGENDA · L'Absie
Thé dansant Salle Yvonne Limoge L’Absie
jeudi 17 septembre 2026 · Salle Yvonne Limoge · L'Absie
Informations pratiques
L’Absie
Thé dansant
Salle Yvonne Limoge Place du 14 Juillet 1836 L’Absie Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 14:30:00
fin : 2026-09-17 19:30:00
Date(s) :
2026-09-17
Thé dansant animé par Jean-Michel Olivier.
Boisson et brioche comprises. .
Salle Yvonne Limoge Place du 14 Juillet 1836 L’Absie 79240 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 69 98 77
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English : Thé dansant
L’événement Thé dansant L’Absie a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Bocage Bressuirais