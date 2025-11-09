THÉ DANSANT Laffite-Toupière
THÉ DANSANT Laffite-Toupière dimanche 9 novembre 2025.
ESPACE DES TEMPLIERS Laffite-Toupière Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2025-11-09 14:00:00
fin : 2025-11-09 18:00:00
2025-11-09
Laffite animation, patrimoine, culture
Venez partager un après-midi convivial et festif lors de notre Thé Dansant !
L’après-midi sera animé par Benoît Renaillé et le goûter est offert. 10 .
ESPACE DES TEMPLIERS Laffite-Toupière 31360 Haute-Garonne Occitanie laffiteanimationculture@gmail.com
