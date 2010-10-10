Laffite-Toupière

THÉ DANSANT

ESPACE DES TEMPLIERS Laffite-Toupière Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Animé par Benoit Renaillé.

Goûter offert. 10 .

ESPACE DES TEMPLIERS Laffite-Toupière 31360 Haute-Garonne Occitanie laffiteanimationculture@gmail.com

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English :

Hosted by Benoit Renaillé.

L’événement THÉ DANSANT Laffite-Toupière a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE