THÉ DANSANT Laffite-Toupière
THÉ DANSANT Laffite-Toupière jeudi 14 mai 2026.
Laffite-Toupière
THÉ DANSANT
ESPACE DES TEMPLIERS Laffite-Toupière Haute-Garonne
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:30:00
fin : 2026-05-14
Date(s) :
2026-05-14
Animé par Benoit Renaillé.
Goûter offert. 10 .
ESPACE DES TEMPLIERS Laffite-Toupière 31360 Haute-Garonne Occitanie laffiteanimationculture@gmail.com
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English :
Hosted by Benoit Renaillé.
L’événement THÉ DANSANT Laffite-Toupière a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE