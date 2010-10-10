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THÉ DANSANT Laffite-Toupière

THÉ DANSANT Laffite-Toupière jeudi 14 mai 2026.

Adresse : ESPACE DES TEMPLIERS

Ville : 31360 Laffite-Toupière

Département : Haute-Garonne

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 10 10 10

Laffite-Toupière

THÉ DANSANT

ESPACE DES TEMPLIERS Laffite-Toupière Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR
10

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 14:30:00
fin : 2026-05-14

Date(s) :
2026-05-14

Animé par Benoit Renaillé.
Goûter offert. 10  .

ESPACE DES TEMPLIERS Laffite-Toupière 31360 Haute-Garonne Occitanie   laffiteanimationculture@gmail.com

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English :

Hosted by Benoit Renaillé.

L’événement THÉ DANSANT Laffite-Toupière a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE