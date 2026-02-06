Thé dansant Lagraulière
Thé dansant Lagraulière dimanche 8 février 2026.
Thé dansant
Salle polyvalente Lagraulière Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08
fin : 2026-02-08
Date(s) :
2026-02-08
Thé dansant avec l’orchestre Fabrice Charpentier Buvette Tarif 13 € – .
Salle polyvalente Lagraulière 19700 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 73 11 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Thé dansant Lagraulière a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze