Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Thé dansant Lalacelle

Thé dansant Lalacelle dimanche 14 juin 2026.

Adresse : 14 Rue Paris Brest

Ville : 61320 Lalacelle

Département : Orne

Début : dimanche 14 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Lalacelle

Thé dansant

14 Rue Paris Brest Lalacelle Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 14:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :
2026-06-14

En présence d’un accordéoniste.
9 € 1 boisson chaude et 1 pâtisserie.
Sur réservation au 06 63 13 69 14   .

14 Rue Paris Brest Lalacelle 61320 Orne Normandie +33 6 63 13 69 14 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Lalacelle a été mis à jour le 2026-05-13 par OT CUA ALENCON

À voir aussi à Lalacelle (Orne)