Lalacelle

Thé dansant

14 Rue Paris Brest Lalacelle Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 14:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

En présence d’un accordéoniste.

9 € 1 boisson chaude et 1 pâtisserie.

Sur réservation au 06 63 13 69 14 .

14 Rue Paris Brest Lalacelle 61320 Orne Normandie +33 6 63 13 69 14

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English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Lalacelle a été mis à jour le 2026-05-13 par OT CUA ALENCON