Thé dansant Lanton

Thés dansants au centre d’ animation de Lanton organisé par le Comité des fêtes
Entrée payante 13 euros
Boisson et pâtisseries offertes
– Dimanche 01 février avec l’orchestre JL Vincent
– Dimanche 26 avril avec l’orchestre Ritournelle
– Dimanche 06 septembre avec l’orchestre Jacky Dumartin
– Dimanche 08 novembre avec l’orchestre Cezanela .
Centre d’ animation Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 34 65 05 comitesdesfeteslanton@gmail.com
