Thé dansant Lanton dimanche 1 février 2026.

Centre d’ animation Lanton Gironde

Thés dansants au centre d’ animation de Lanton organisé par le Comité des fêtes
Entrée payante 13 euros
Boisson et pâtisseries offertes

– Dimanche 01 février avec l’orchestre JL Vincent
– Dimanche 26 avril avec l’orchestre Ritournelle
– Dimanche 06 septembre avec l’orchestre Jacky Dumartin
– Dimanche 08 novembre avec l’orchestre Cezanela   .

Centre d’ animation Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 34 65 05  comitesdesfeteslanton@gmail.com

English : Thé dansant

