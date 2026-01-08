Thé dansant Lanton

Thé dansant

Centre d’ animation Lanton Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01 2026-04-26 2026-09-06 2026-11-08

Thés dansants au centre d’ animation de Lanton organisé par le Comité des fêtes

Entrée payante 13 euros

Boisson et pâtisseries offertes

– Dimanche 01 février avec l’orchestre JL Vincent

– Dimanche 26 avril avec l’orchestre Ritournelle

– Dimanche 06 septembre avec l’orchestre Jacky Dumartin

– Dimanche 08 novembre avec l’orchestre Cezanela .

Centre d’ animation Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 34 65 05 comitesdesfeteslanton@gmail.com

English : Thé dansant

