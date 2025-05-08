Thé dansant Lapalisse

Thé dansant Lapalisse jeudi 8 mai 2025.

Thé dansant

Salle de la Grenette Lapalisse Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2025-05-08 14:30:00
fin : 2025-08-31

Date(s) :
2025-05-08 2025-08-31

Organisé par Génération mouvement.
  .

Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 05 13 79 

English : Tea dance

By Génération mouvement.

German :

Organisiert von Generation Bewegung.

Italiano :

Organizzato da Génération mouvement.

Espanol :

Organizado por Génération mouvement.

L’événement Thé dansant Lapalisse a été mis à jour le 2025-04-10 par Office de tourisme du pays de Lapalisse