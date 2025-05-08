Thé dansant Lapalisse
Thé dansant Lapalisse jeudi 8 mai 2025.
Thé dansant
Salle de la Grenette Lapalisse Allier
Début : Dimanche 2025-05-08 14:30:00
fin : 2025-08-31
2025-05-08 2025-08-31
Organisé par Génération mouvement.
Salle de la Grenette Lapalisse 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 85 05 13 79
English : Tea dance
By Génération mouvement.
German :
Organisiert von Generation Bewegung.
Italiano :
Organizzato da Génération mouvement.
Espanol :
Organizado por Génération mouvement.
L’événement Thé dansant Lapalisse a été mis à jour le 2025-04-10 par Office de tourisme du pays de Lapalisse