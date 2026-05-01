Thé Dansant le Grand Retour Casino JOA Montmorot

Montmorot

Thé Dansant le Grand Retour

Casino JOA 795 boulevard de l’Europe Montmorot Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 14:00:00

fin : 2026-05-26

Date(s) :

2026-05-26

Le Thé Dansant fait son grand retour !

C’est l’événement que vous espériez depuis si longtemps… Après une longue période d’absence, notre célèbre thé dansant fait enfin son grand retour le mardi 26 mai pour vous offrir une après-midi de fête et de convivialité !

Pour l’occasion, nous vous ouvrons les portes de la salle Chardonnay . Préparez-vous à retrouver cette ambiance unique qui nous a tant manqué et à faire vibrer à nouveau la piste de danse.

Une après-midi de complicité et de rythme

Venez profiter d’un espace dédié aux passionnés. Nous avons tout prévu pour que vous puissiez glisser sur le parquet en toute liberté et partager un moment inoubliable entre amis.

Un retour exceptionnel Retrouvez l’atmosphère chaleureuse et les airs qui vous ont tant manqué.

Une piste spacieuse Profitez du volume et du confort de notre grande salle de spectacle pour danser en toute liberté.

Le plaisir des retrouvailles Une occasion parfaite pour revoir des visages familiers et partager un moment complice. .

Casino JOA 795 boulevard de l’Europe Montmorot 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 87 06 03

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English : Thé Dansant le Grand Retour

L’événement Thé Dansant le Grand Retour Montmorot a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION