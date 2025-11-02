Thé Dansant Le Monastère Le Monastère
9 avenue du Ségala Le Monastère Aveyron
Début : Dimanche 2025-11-02
Thé dansant avec Sylvie Nauges
Entrée 12€
9 avenue du Ségala Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 83 47
