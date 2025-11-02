Thé Dansant Le Monastère Le Monastère

Thé Dansant Le Monastère Le Monastère dimanche 2 novembre 2025.

Thé Dansant Le Monastère

9 avenue du Ségala Le Monastère Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

Thé dansant avec Sylvie Nauges

Entrée 12€

Gouter offert 12 .

9 avenue du Ségala Le Monastère 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 42 83 47

English :

Tea dance with Sylvie Nauges

German :

Tanztee mit Sylvie Nauges

Italiano :

Danza del tè con Sylvie Nauges

Espanol :

Baile del té con Sylvie Nauges

L’événement Thé Dansant Le Monastère Le Monastère a été mis à jour le 2025-10-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)