Thé dansant Le Pertuis

Thé dansant Le Pertuis dimanche 5 octobre 2025.

Thé dansant

Salle des Sucs Le Pertuis Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-10-05 14:30:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Le groupe folklorique du Meygal vous invite à venir participer au thé dansant avec l’orchestre Etoile Musette.

Salle des Sucs Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 38 71 72

English :

The Meygal folklore group invites you to join in the tea dance with the Etoile Musette orchestra.

German :

Die Folkloregruppe von Meygal lädt Sie ein, am Tanztee mit dem Orchester Etoile Musette teilzunehmen.

Italiano :

Il gruppo folcloristico Meygal vi invita a partecipare alla danza del tè con l’orchestra Etoile Musette.

Espanol :

El grupo folclórico Meygal le invita a participar en el baile del té con la orquesta Etoile Musette.

