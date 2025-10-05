Thé dansant Le Pertuis
Thé dansant Le Pertuis dimanche 5 octobre 2025.
Thé dansant
Salle des Sucs Le Pertuis Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 14:30:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Le groupe folklorique du Meygal vous invite à venir participer au thé dansant avec l’orchestre Etoile Musette.
Salle des Sucs Le Pertuis 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 38 71 72
English :
The Meygal folklore group invites you to join in the tea dance with the Etoile Musette orchestra.
German :
Die Folkloregruppe von Meygal lädt Sie ein, am Tanztee mit dem Orchester Etoile Musette teilzunehmen.
Italiano :
Il gruppo folcloristico Meygal vi invita a partecipare alla danza del tè con l’orchestra Etoile Musette.
Espanol :
El grupo folclórico Meygal le invita a participar en el baile del té con la orquesta Etoile Musette.
L’événement Thé dansant Le Pertuis a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay