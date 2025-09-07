Thé dansant Le Pescher

Thé dansant Le Pescher dimanche 7 septembre 2025.

Le Pescher Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-07
fin : 2025-09-07

2025-09-07

Avec l’accordéoniste Mickaël Reynier, champion du monde d’accordéon, avec sa nouvelle formation
Buvette au profit de l’amicale du Pescher
Sur réservation   .

Le Pescher 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 73 11 52 

