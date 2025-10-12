Thé dansant Le Temple-sur-Lot
Thé dansant Le Temple-sur-Lot dimanche 12 octobre 2025.
Thé dansant
Salle Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Thé dansant animé par Gérard GOUNY, organisé par les Danseurs de Musette Templais.
Thé dansant animé par Gérard GOUNY, organisé par les Danseurs de Musette Templais. .
Salle Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 47 39
English : Thé dansant
Tea dance hosted by Sylvie NAUGES, organized by the Danseurs de Musette Templais.
German : Thé dansant
Thé dansant, moderiert von Sylvie NAUGES, organisiert von den Danseurs de Musette Templais.
Italiano :
Ballo del tè condotto da Gérard GOUNY, organizzato dai Danseurs de Musette Templais.
Espanol : Thé dansant
Baile del té a cargo de Sylvie NAUGES, organizado por los Danseurs de Musette Templais.
L’événement Thé dansant Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2025-10-04 par OT Lot-et-Tolzac