Thé dansant Le Temple-sur-Lot
Thé dansant Le Temple-sur-Lot dimanche 29 mars 2026.
Thé dansant
Salle des fêtes Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Thé dansant organisé par les Danseurs de Musette Templais.
Animé par Alex Lorenzo.
Sur réservation.
Thé dansant organisé par les Danseurs de Musette Templais.
Animé par Alex Lorenzo.
Sur réservation. .
Salle des fêtes Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 47 39
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Thé dansant
Thé dansant organized by the Danseurs de Musette Templais.
Hosted by Alex Lorenzo.
Reservations required.
L’événement Thé dansant Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Villeneuve Vallée du Lot