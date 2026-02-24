Thé dansant Le Temple-sur-Lot

Thé dansant

Salle des fêtes Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

2026-03-29

Thé dansant organisé par les Danseurs de Musette Templais.

Animé par Alex Lorenzo.

Sur réservation.

Salle des fêtes Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 47 39

English : Thé dansant

Thé dansant organized by the Danseurs de Musette Templais.

Hosted by Alex Lorenzo.

Reservations required.

