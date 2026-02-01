Thé dansant Salle Gabriel Peronnet Le Vernet
Thé dansant Salle Gabriel Peronnet Le Vernet dimanche 8 février 2026.
Thé dansant
Salle Gabriel Peronnet 25 rue des Grands champs Le Vernet Allier
Tarif : – – EUR
10 euros
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08 19:00:00
2026-02-08
Thé dansant animé par Cédric Dumet, à ne pas manquer que vous soyez danseur passionné ou amateur
Salle Gabriel Peronnet 25 rue des Grands champs Le Vernet 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 71 07 03
English :
Tea dance hosted by Cédric Dumet, not to be missed whether you’re a keen dancer or an amateur
L’événement Thé dansant Le Vernet a été mis à jour le 2026-01-30 par Vichy Destinations