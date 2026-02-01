Thé dansant Salle Gabriel Peronnet Le Vernet

Thé dansant

Salle Gabriel Peronnet 25 rue des Grands champs Le Vernet Allier

Tarif : – – EUR

10 euros

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 19:00:00

Date(s) :

2026-02-08

Thé dansant animé par Cédric Dumet, à ne pas manquer que vous soyez danseur passionné ou amateur

.

Salle Gabriel Peronnet 25 rue des Grands champs Le Vernet 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 71 07 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tea dance hosted by Cédric Dumet, not to be missed whether you’re a keen dancer or an amateur

L’événement Thé dansant Le Vernet a été mis à jour le 2026-01-30 par Vichy Destinations