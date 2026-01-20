Thé dansant Salle du Préambule Ligné

Thé dansant

Un thé dansant sera organisé le dimanche 1 er février à la salle du Préambule de 14h30 à 19h30 et animé par l’orchestre Jérôme ROBERT.

L’assemblée générale de l’association se tiendra jeudi 5 février 2026 à 14h au Préambule. .

Salle du Préambule Place de Presteigne Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 27 76 43 10

English :

A tea dance will be held on Sunday February 1 at the Salle du Préambule from 2:30pm to 7:30pm, with live music by Jérôme ROBERT.

