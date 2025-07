THE DANSANT LIGN’EN DANSE ! Lignan-sur-Orb

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Venez danser lors du tout premier thé dansant ! Ambiance festive, musique entraînante et goûter gourmand vous attendent pour un après-midi convivial et plein de bonne humeur.

Participez au tout premier thé dansant ! Une ambiance festive et conviviale vous attend : musique entraînante, piste de danse, boisson rafraîchissante et goûter gourmand pour partager un moment unique. Et ce n’est qu’un début : un thé dansant sera organisé chaque mois pour prolonger la fête et la bonne humeur ! .

Lignan-sur-Orb 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 11 84 90

English :

Come and dance the night away at our very first tea dance! A festive atmosphere, lively music and gourmet snacks await you for a convivial afternoon full of good cheer.

German :

Tanzen Sie beim allerersten Tanztee! Festliche Stimmung, mitreißende Musik und ein leckerer Snack erwarten Sie zu einem geselligen Nachmittag voller guter Laune.

Italiano :

Venite a ballare tutta la notte al nostro primo tè danzante! Un’atmosfera festosa, musica vivace e una gustosa merenda vi aspettano per un pomeriggio conviviale all’insegna del buonumore.

Espanol :

Ven a bailar toda la noche en nuestro primer baile del té Un ambiente festivo, música animada y una sabrosa merienda te esperan para una tarde de convivencia llena de buen humor.

