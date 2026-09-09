Thé Dansant L’Île-Bouchard
dimanche 25 octobre 2026 · L'Île-Bouchard
Informations pratiques
L’Île-Bouchard
Thé Dansant
6 Place Bouchard L’Île-Bouchard Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-25 14:00:00
fin : 2026-10-25
Date(s) :
2026-10-25
Thé dansant animé par Hervé Venant et sa chanteuse. Ouverture des portes à partir de 14h. Buvette et petite restauration sur place. Organisé par la mairie de l’Ile-Bouchard.
Thé dansant animé par Hervé Venant et sa chanteuse. Ouverture des portes à partir de 14h. Buvette et petite restauration sur place. Organisé par la mairie de l’Ile-Bouchard. 5 .
6 Place Bouchard L’Île-Bouchard 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 58 50 15
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English :
A dance party hosted by Hervé Venant and his singer. Doors open at 2:00 p.m. Refreshments and light snacks available on site. Organized by the Ile-Bouchard Town Hall.
L’événement Thé Dansant L’Île-Bouchard a été mis à jour le 2026-09-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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