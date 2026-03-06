Thé dansant Espace de convivialité Limoges

Thé dansant

Espace de convivialité 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-24

fin : 2026-03-24

Venez danser au son de l’accordéoniste Franck, de l’association Hymnus Humani, qui vous fera découvrir ou redécouvrir des musiques de différentes époques et de différentes régions musette, rock, variété…

