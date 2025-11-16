Thé dansant LOURDES Lourdes
LOURDES 19 avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-16 15:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00
2025-11-16
Thé dansant animé par l’Orchestre Paris Guinguette le dimanche 16 novembre à 15h à l’espace Robert Hossein à Lourdes !
Du thé, de la danse et de la bonne humeur dans cette ambiance guinguette !
De quoi vous faire danser tout l’après-midi.
Animation gratuite, accès libre.
English :
Tea dance with the Orchestre Paris Guinguette on Sunday November 16 at 3pm at the Espace Robert Hossein in Lourdes!
Tea, dancing and good spirits in a guinguette atmosphere!
You’ll be dancing the afternoon away.
Free entertainment, free admission.
German :
Tanztee unter der Leitung des Orchesters Paris Guinguette am Sonntag, den 16. November um 15 Uhr im Espace Robert Hossein in Lourdes!
Tee, Tanz und gute Laune in dieser Guinguette-Atmosphäre!
So können Sie den ganzen Nachmittag lang tanzen.
Kostenlose Animation, freier Zugang.
Italiano :
Danza del tè con l’Orchestre Paris Guinguette domenica 16 novembre alle 15.00 all’Espace Robert Hossein di Lourdes!
Tè, danza e buon umore in un’atmosfera da guinguette!
Ballerete per tutto il pomeriggio.
Intrattenimento gratuito, ingresso libero.
Espanol :
Baile del té con la Orchestre Paris Guinguette el domingo 16 de noviembre a las 15:00 h en el Espace Robert Hossein de Lourdes
¡Té, baile y buen humor en un ambiente guinguette!
Bailará toda la tarde.
Entretenimiento gratuito, entrada gratuita.
