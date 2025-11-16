Thé dansant LOURDES Lourdes

Thé dansant

Thé dansant animé par l’Orchestre Paris Guinguette le dimanche 16 novembre à 15h à l’espace Robert Hossein à Lourdes !

Du thé, de la danse et de la bonne humeur dans cette ambiance guinguette !

De quoi vous faire danser tout l’après-midi.

Animation gratuite, accès libre.

English :

Tea dance with the Orchestre Paris Guinguette on Sunday November 16 at 3pm at the Espace Robert Hossein in Lourdes!

Tea, dancing and good spirits in a guinguette atmosphere!

You’ll be dancing the afternoon away.

Free entertainment, free admission.

German :

Tanztee unter der Leitung des Orchesters Paris Guinguette am Sonntag, den 16. November um 15 Uhr im Espace Robert Hossein in Lourdes!

Tee, Tanz und gute Laune in dieser Guinguette-Atmosphäre!

So können Sie den ganzen Nachmittag lang tanzen.

Kostenlose Animation, freier Zugang.

Italiano :

Danza del tè con l’Orchestre Paris Guinguette domenica 16 novembre alle 15.00 all’Espace Robert Hossein di Lourdes!

Tè, danza e buon umore in un’atmosfera da guinguette!

Ballerete per tutto il pomeriggio.

Intrattenimento gratuito, ingresso libero.

Espanol :

Baile del té con la Orchestre Paris Guinguette el domingo 16 de noviembre a las 15:00 h en el Espace Robert Hossein de Lourdes

¡Té, baile y buen humor en un ambiente guinguette!

Bailará toda la tarde.

Entretenimiento gratuito, entrada gratuita.

