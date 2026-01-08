Thé dansant LOURDES Lourdes

Thé dansant

LOURDES 19 avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-08 15:00:00

fin : 2026-02-08 19:00:00

2026-02-08

Thé dansant animé par Patricia Armary le dimanche 8 février à 15h à l’espace Robert Hossein à Lourdes !

Du thé, de la danse et de la bonne humeur dans cette ambiance guinguette !

De quoi vous faire danser tout l’après-midi.

Animation gratuite, accès libre.

LOURDES 19 avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57

English :

Tea dance hosted by Patricia Armary on Sunday February 8 at 3pm at the Espace Robert Hossein in Lourdes!

Tea, dancing and good spirits in a guinguette atmosphere!

You’ll be dancing the afternoon away.

Free entertainment, free admission.

