Thé dansant LOURDES Lourdes

Thé dansant
LOURDES 19 avenue Alexandre Marqui Lourdes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-08 15:00:00
fin : 2026-02-08 19:00:00
2026-02-08
Thé dansant animé par Patricia Armary le dimanche 8 février à 15h à l’espace Robert Hossein à Lourdes !
Du thé, de la danse et de la bonne humeur dans cette ambiance guinguette !
De quoi vous faire danser tout l’après-midi.
Animation gratuite, accès libre.
LOURDES 19 avenue Alexandre Marqui Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 54 57
English :
Tea dance hosted by Patricia Armary on Sunday February 8 at 3pm at the Espace Robert Hossein in Lourdes!
Tea, dancing and good spirits in a guinguette atmosphere!
You’ll be dancing the afternoon away.
Free entertainment, free admission.
