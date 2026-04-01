Thé dansant Luant
Thé dansant Luant dimanche 19 avril 2026.
Luant
Thé dansant
34 Route de la Crousille Luant Indre
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 14:30:00
fin : 2026-04-19
Date(s) :
2026-04-19
Vous êtes attendus nombreux pour le thé dansant organisé à la salle des fêtes de Luant !
Thé dansant organisé par Les Copains d’Avant avec l’orchestre des Compagnons du Musette et l’orchestre de Dominique Paillault avec une pâtisserie et tombola à l’entracte. 12 .
34 Route de la Crousille Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 29 87 74
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English :
Let yourself be carried away by the magic of the Luant Christmas Market on Friday December 12 from 3pm to 9pm.
L’événement Thé dansant Luant a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme
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