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Thé dansant Luant

Thé dansant Luant

Thé dansant Luant dimanche 19 avril 2026.

Adresse : 34 Route de la Crousille

Ville : 36350 Luant

Département : Indre

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Luant

Thé dansant

34 Route de la Crousille Luant Indre

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-19 14:30:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-19

Vous êtes attendus nombreux pour le thé dansant organisé à la salle des fêtes de Luant !
Thé dansant organisé par Les Copains d’Avant avec l’orchestre des Compagnons du Musette et l’orchestre de Dominique Paillault avec une pâtisserie et tombola à l’entracte. 12  .

34 Route de la Crousille Luant 36350 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 29 87 74 

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English :

Let yourself be carried away by the magic of the Luant Christmas Market on Friday December 12 from 3pm to 9pm.

L’événement Thé dansant Luant a été mis à jour le 2026-04-12 par OT Châteauroux Berry Tourisme

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