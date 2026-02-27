Thé dansant Lucq-de-Béarn

Thé dansant

Thé dansant Lucq-de-Béarn dimanche 8 mars 2026.

Thé dansant

Salle des loisirs Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08

Date(s) :
2026-03-08

Après-midi animée par Paris Guinguette.   .

Salle des loisirs Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 33 74 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Thé dansant

L’événement Thé dansant Lucq-de-Béarn a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Coeur de Béarn