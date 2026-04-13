Thé Dansant, Maison du Peuple, Rambervillers

Thé Dansant Jeudi 16 avril, 14h30 Maison du Peuple Vosges

Tarif unique de 13 € incluant une part de brioche et une boisson, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T18:00:00+02:00

Venez passer un moment de musique, de danse et de convivialité avec le Thé Dansant animé par le trio Maxime Vauthier.

Alors mesdames et messieurs , à vos plus beaux escarpins et à vos plus beaux mocassins pour frôler le plancher en bois de la Maison du Peuple et démontrer vos talents innés de danseuseuses et danseurs !

Maison du Peuple 2 place Emile Drouel, 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.09.66.75.56 »}]

Thé Dansant avec le trio Maxime VAUTHIER Thé Dansant Maison du Peuple

Mairie de Rambervillers/Office Municipale de la Culture de Rambervillers