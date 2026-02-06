Thé dansant Malleloy

Thé dansant

45 Rue de Venezu Malleloy Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 14:00:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

2026-03-01

Venez assister au thé dansant.

Inscription obligatoire.Tout public

45 Rue de Venezu Malleloy 54670 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 26 01 12 68 droitlinda@gmail.com

English :

Come and enjoy the tea dance.

Registration required.

