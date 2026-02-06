Thé dansant Malleloy
Thé dansant Malleloy dimanche 1 mars 2026.
Thé dansant
45 Rue de Venezu Malleloy Meurthe-et-Moselle
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-01 14:00:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
2026-03-01
Venez assister au thé dansant.
Inscription obligatoire.Tout public
45 Rue de Venezu Malleloy 54670 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 26 01 12 68 droitlinda@gmail.com
English :
Come and enjoy the tea dance.
Registration required.
