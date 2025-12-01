Thé Dansant, Marmagne

Thé Dansant

24 rue de bourg Marmagne Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 12:00:00

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

Le 28 décembre, la commune de Marmagne vous invite à partager un moment convivial lors d’une soirée thé dansant. Venez profiter d’une ambiance chaleureuse et festive, rythmée par la musique et la danse, idéale pour se retrouver entre amis ou en famille pendant les fêtes de fin d’année.

La soirée sera rythmée par l’animation musicale de Mickael Pigeat, qui saura faire danser le public grâce à un répertoire varié et entraînant, adapté à tous les amateurs de danse.

Un menu gourmand accompagnera ce moment de convivialité, avec un filet mignon en plat principal suivi d’un dessert, pour allier plaisir des papilles et plaisir de la danse.

Une soirée placée sous le signe de la musique, de la danse et du partage, à ne pas manquer à Marmagne. 12 .

24 rue de bourg Marmagne 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 75 66 05

English :

On December 28, the commune of Marmagne invites you to share a convivial moment at an evening tea dance. Come and enjoy a warm and festive atmosphere, punctuated by music and dance, ideal for getting together with friends or family over the festive season.

