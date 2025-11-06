Thé dansant Masevaux-Niederbruck

Thé dansant

rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Début : Jeudi 2025-11-06 14:00:00

fin : 2025-11-06 18:00:00

2025-11-06

Participez à un moment chaleureux et musical lors de ce thé dansant, animé par Jean-François Valence. Buvette sur place et pâtisserie offerte à 16h. Renseignements et réservations par téléphone.

rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est agspmasevaux@gmail.com

English :

Join in the fun and music at this tea dance, hosted by Jean-François Valence. Refreshments on site and free pastries at 4pm. Information and reservations by telephone.

German :

Nehmen Sie an einem herzlichen und musikalischen Moment bei diesem Tanztee teil, der von Jean-François Valence moderiert wird. Getränke vor Ort und kostenloses Gebäck um 16 Uhr. Informationen und Reservierungen per Telefon.

Italiano :

Unitevi al divertimento e alla musica in questo ballo del tè, organizzato da Jean-François Valence. Rinfresco in loco e pasticcini gratuiti alle 16.00. Informazioni e prenotazioni telefoniche.

Espanol :

Únase a la diversión y a la música en este baile del té, organizado por Jean-François Valence. Refrescos in situ y pastas gratuitas a las 16.00 h. Información y reservas por teléfono.

