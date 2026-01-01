Thé dansant Masevaux-Niederbruck

Thé dansant

rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-01-08 14:00:00

fin : 2026-01-08 18:00:00

Date(s) :

2026-01-08 2026-03-05

Participez à un moment chaleureux et musical lors de ce thé dansant, animé par Philippe Savana. Buvette sur place et pâtisserie offerte à 16h. Renseignements et réservations par téléphone.

rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 10 13 27

English:

Join in the fun and music at this tea dance, hosted by Philippe Savana. Refreshments on site and free pastries at 4pm. Information and reservations by phone.

