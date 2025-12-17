Thé dansant

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-02-05 14:00:00

fin : 2026-06-04 18:00:00

Date(s) :

2026-02-05 2026-06-04

Participez à un moment chaleureux et musical lors de ce thé dansant, animé par Marcel Mentil. Buvette sur place et pâtisserie offerte à 16h. Renseignements et réservations par téléphone.

Participez à un moment chaleureux et musical lors de ce thé dansant, animé par Marcel Mentil. Buvette sur place et pâtisserie offerte à 16h. Renseignements et réservations par téléphone. .

Rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 10 13 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a warm, musical tea dance, hosted by Marcel Mentil. Refreshments on site and free pastries at 4pm. Information and reservations by phone.

L’événement Thé dansant Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach